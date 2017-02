Felicitaties voor 85-jarige prinses Astrid

OSLO - Prinses Astrid van Noorwegen is jarig. De oudere zus van de Noorse koning Harald V viert zondag haar 85e verjaardag. Het Noorse hof biedt de Noren tot maandag 9.00 uur de mogelijkheid om de prinses te feliciteren via een online register. Alle felicitaties worden daarna afgedrukt en aan Astrid overhandigd.

Door ANP - 12-2-2017, 12:50 (Update 12-2-2017, 12:50)

Vrijdagavond hielden koning Harald en koningin Sonja al een diner voor de 85-jarige prinses in het Koninklijk Paleis in Oslo. Die dag gaf het Noorse koningshuis ook al nieuwe portretten van de hoffotograaf vrij. Op een van de foto's poseert Astrid samen met haar hondje. Op het tweede portret staat ze in de gang van het koninklijk paleis.

Astrid werd op 12 februari 1932 geboren in Oslo als tweede dochter van kroonprins Olaf en kroonprinses Märtha. Ze is vernoemd naar haar tante koningin Astrid van België. Astrid is nog immer actief voor het Noorse koningshuis en vertegenwoordigt de koning tijdens verschillende gelegenheden.

Sport

Ze is zeer geïnteresseerd in sport en gaat vaak met haar broer Harald kijken naar het schansspringen of de biatlon bij Holmenkollen of andere grote sportevenementen. Volgens het Noorse hof heeft ze maar weinig wedstrijden op Holmenkollen gemist. In 2014 vergezelde ze prinses Beatrix bij de wereldbekerwedstrijden noords skiën.

Astrid is ruim twee jaar weduwe. Haar man Johan Martin Ferner overleed in januari 2015 op 87-jarige leeftijd.