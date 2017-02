Prins Constantijn bij 'computernerds'

GRONINGEN - Prins Constantijn was vrijdag bij de opening van de Blockchain Hackathon, meldt RTV Noord. Tijdens het evenement moeten vierhonderd computerdeskundigen oplossingen bedenken voor alledaagse en wereldse problemen.

Door ANP - 10-2-2017, 19:08 (Update 10-2-2017, 19:08)

De prins was vooral geïnteresseerd in hoe de programmeurs hun kennis kunnen inzetten om maatschappelijke problemen op te lossen, vertelde hij. “Er zijn niet alleen computernerds, maar ook allerlei mensen die aan de businesskant zitten en ik denk dat het juist belangrijk is om over de toepassingen te praten.” Volgens de prins kan de maatschappij op allerlei gebieden profiteren van het werk van de computerprogrammeurs.

Prins Constantijn had het prima naar zijn zin in Groningen en liet gewillig selfies maken met de programmeurs. De hackathon duurt het hele weekend.