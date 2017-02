Margrethe bij opening expositie Jorn + Munch

ANP Margrethe bij opening expositie Jorn + Munch

SILKEBORG - De Deense koningin Margrethe heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Jorn + Munch in Silkeborg. Ze verzorgde de officiële opening van de tentoonstelling rond de Deense kunstenaar Asger Jorn en de Noor Edvard Munch.

Door ANP - 10-2-2017, 17:28 (Update 10-2-2017, 17:28)

Bij het samenstellen van de tentoonstelling in het Museum Jorn werkte de conservator samen met het Munch-Museet in Oslo. Vrouwen, liefde en Noordse landschappen is het verbindende thema van de expositie.

Margrethe kreeg na de opening een rondleiding en bleek onder de indruk van beide kunstenaars. Jorn was flink beïnvloed door Munch, maar de twee schilders hebben elkaar nooit ontmoet. Munch overleed in 1944 toen Jorn dertig jaar oud was. De Deen overleed in 1973.