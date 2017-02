Scherpe beveiliging voor koninklijk bezoek

DESSAU - De Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt en de Duitse overheid hebben de afgelopen dagen geen halve veiligheidsmaatregelen genomen bij het vrijdag afgesloten werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De bewaking en beveiliging van het koningspaar waren zichtbaar zwaarder dan bij de vier voorgaande bezoeken.

Door ANP - 10-2-2017, 16:24 (Update 10-2-2017, 16:24)

Het meest opvallend waren de twee commandowagens met leden van de antiterreureenheid die steevast meereden in de stoet waarin het Nederlandse gezelschap, al of niet vergezeld door de minister-president van de betreffende deelstaat, zich over de weg verplaatste. Straten en snelwegen werden geheel afgesloten en bij elke zijstraat langs de route stonden agenten, of politiewagens om de toegang te blokkeren.

De leden van de antiterreureenheid waren gemaskerd en lieten zich eigenlijk niet zien. Ze waren er dan ook om in actie te komen als er iets mis ging. In de stoet reed ook een observatiewagen mee, met draaiende camera die het publiek langs de weg indien nodig snel kon scannen. In Saksen-Anhalt zette de politie vrijdag ook een helikopter in om vanuit de lucht het koninklijk bezoek in de gaten te houden.