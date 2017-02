Willem-Alexander in Dessau op bekend terrein

ORANIENBAUM - Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag op de slotdag van zijn vierdaagse werkbezoek met Máxima aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt, in Dessau bijgespijkerd over de wederzijdse invloed van de kunstenaars en ontwerpers van Bauhaus en De Stijl. Handig, want zaterdag opent hij in het Gemeentemuseum in Den Haag de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst'.

Door ANP - 10-2-2017, 14:02 (Update 10-2-2017, 14:02)

In deze expositie staat het werk van twee belangrijke schilders van De Stijl centraal. In het Bauhaus kreeg hij werk van de Duitse kunstvernieuwers in onder meer architectuur en design te zien. De koning bleek geen leek en wist de toelichting die hij kreeg regelmatig aan te vullen.

Willem-Alexander kwam bij het volgende programmaonderdeel op nog bekender terrein: watermanagement. Het koningspaar kreeg tekst en uitleg over de maatregelen die Saksen-Anhalt neemt tegen overstromingen van de Elbe. Hij kreeg in een toespraak van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die een Nederlandse handelsmissie op het gebied van waterbeheer leidde, zelfs zijn eigen woorden - uitgesproken bij een eerder bezoek aan de Elbe - teruggekaatst.

Bij het afsluitende onderdeel, een bezoek aan Slot Oranienbaum, was het de vroege familiegeschiedenis van de koning die aan bod kwam. Hij stond maar negen generaties af van vorstin Henriëtte Catherina - een kleindochter van Willem van Oranje - die het paleis eind zeventiende eeuw liet bouwen. Via haar nageslacht ontstond de Friese tak van de familie waaruit, zo beaamde Willem-Alexander, de huidige koninklijke familie stamt. "Onze tak."