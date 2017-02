Nieuwe foto's jarige prinses Astrid

OSLO - Het Noorse koningshuis heeft vrijdag twee nieuwe foto's van prinses Astrid gepubliceerd. De beelden zijn vrijgegeven naar aanleiding van de 85e verjaardag van de oudere zus van koning Harald, komende zondag.

Door ANP - 10-2-2017, 13:57 (Update 10-2-2017, 13:57)

Op een van de foto's poseert Astrid samen met haar hondje. Op het tweede beeld staat ze in de gang van het koninklijk paleis. De foto's zijn gemaakt door hoffotograaf Sven Gjeruldsen.

Astrid werd op 12 februari 1932 geboren in Oslo als tweede dochter van kroonprins Olaf, die later koning werd, en kroonprinses Märtha. Ze is vernoemd naar haar tante koningin Astrid van België.