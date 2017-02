Eigenlijk te veel op agenda koningspaar

ORANIENBAUM - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben 3,5 heel intensieve maar bijzondere dagen beleefd bij hun werkbezoek aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt.

Door ANP - 10-2-2017, 13:33 (Update 10-2-2017, 13:33)

Dat zei de koning vrijdagmiddag in Slot Oranienbaum tijdens een korte ontmoeting met de media aan het slot van het bezoek. "We hebben veel positieve energie gezien", vatte hij zijn indrukken van de 'midden in Duitsland en Europa' liggende deelstaten samen. "We willen dit gebied ook aan de Nederlanders laten zien. Er is meer dan alleen de deelstaten die aan ons land grenzen."

De mix in het overvolle programma van cultuur, familiegeschiedenis, handel, bescherming tegen overstromingen, herdenken en religie met aandacht voor het begin van de reformatie 500 jaar geleden, had de reis bijzonder gemaakt. Willem-Alexander gaf wel toe dat drie deelstaten bezoeken in zo'n korte tijd 'eigenlijk te veel' was.

Het bezoek aan voormalig concentratiekamp Buchenwald had veel indruk gemaakt. Willem-Alexander zei vaker concentratiekampen te hebben bezocht, maar het beroert hem steeds weer. "We mogen nooit vergeten wat mensen elkaar aan kunnen doen."