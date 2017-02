Koninklijk bezoek afgesloten in Oranienbaum

ANP Koninklijk bezoek afgesloten in Oranienbaum

DESSAU - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima sluiten vrijdagmiddag hun vierdaagse werkbezoek aan Duitsland af in Slot Oranienbaum, vlak bij Dessau. De slotdag van de reis door Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt staat in het teken van watermanagement, Oranje-historie, het honderdjarig bestaan van De Stijl en de relatie met de Duitse tegenhanger Bauhaus.

Door ANP - 10-2-2017, 7:11 (Update 10-2-2017, 7:11)

Het koningspaar komt aan de rivier de Elbe in Dessau ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tegen die een handelsmissie leidt die met de Duitsers komt praten over hoogwaterbescherming. Saksen-Anhalt heeft de laatste decennia regelmatig te kampen gehad met overstromingen van de Elbe. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen denken te kunnen helpen bij de voorkoming en bestrijding daarvan.

Slot Oranienbaum, in de zeventiende eeuw gesticht door een dochter van stadhouder Frederik Hendrik, heeft in recente jaren ook te lijden gehad van overstromingen en daardoor ontstane waterschade. De afsluitende lunch van het koninklijk bezoek gaat in het paleis dan ook over watermanagement en 'rivieren van de toekomst.' De koning geeft in Oranienbaum ook een terugblik op de reis aan de Duitse en Nederlandse media.

Het koningspaar heeft sinds de troonwisseling in 2013 nu tien Duitse deelstaten bezocht en heeft er de komende jaren nog zes voor de boeg. Slot Oranienbaum werd in 2004 en 2012 al eens bezocht door koningin Beatrix.