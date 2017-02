Bill Gates op visite bij Filip en Mathilde

BRUSSEL - De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde krijgen volgende week bezoek van een van de rijkste mensen op aarde. Miljardair Bill Gates schuift donderdag 16 februari aan, maakte het Belgische hof bekend.

Door ANP - 9-2-2017, 20:45 (Update 9-2-2017, 20:45)

De medeoprichter van Microsoft en covoorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation wordt in audiëntie ontvangen op het Koninklijk Paleis te Brussel.

De 61-jarige ondernemer en filantroop is geen onbekende van de Europese royals. Hij komt hen geregeld tegen, bijvoorbeeld bij het Wereld Economisch Forum in Davos. Eind 2015 trof Gates koningin Máxima in Washington bij een forum over inclusieve financiering. In de zomer van 2013 combineerde de miljardair zijn vakantie in Noorwegen met een bezoek aan kroonprins Haakon.