ANP Opnieuw koninklijk bezoek kerk Luther

WITTENBERG - De net geheel gerestaureerde Slotkerk in Lutherstadt Wittenberg krijgt donderdagmiddag voor de derde keer in ruim vier maanden koninklijk bezoek. Na de Deense koningin Margrethe en het Zweedse koningspaar in oktober is het nu de beurt aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima om de kerk te bezoeken waar Maarten Luther 500 jaar eerder de aanzet gaf tot de reformatie.

Door ANP - 9-2-2017, 15:23 (Update 9-2-2017, 15:23)

Volgens de overlevering spijkerde hij zijn 95 stellingen tegen de praktijk van de (katholieke) kerk op de kerkdeur en het koningspaar krijgt de deur als eerste te zien. Daarna gaat het gezelschap onder de klanken van het Luther-lied 'Een vaste burcht is onze God' de kerk in, waar uitleg wordt gegeven over de ontstaans- en bouwgeschiedenis. Ook gaan koning en koningin naar het graf van de kerkhervormer.

Koningin Margrethe had in oktober een bijzonder geschenk voor de Slotkerk. Voor het altaar bracht ze een zelf gemaakt kleed mee. Maar Margrethe is dan ook hoofd van de Deense lutherse staatskerk.