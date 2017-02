Leipzig bijzondere plek voor Willem-Alexander

LEIPZIG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmorgen warm ontvangen in het oude stadhuis van Leipzig. Voor het Alte Rathaus stonden enkele honderden belangstellenden om het Nederlandse bezoek toe te juichen en te zwaaien. In het stadhuis bood minister-president Stanislaw Tillich van de deelstaat Saksen een lunch aan. Tillich zei in zijn tafelrede te wensen dat het koningspaar Saksen snel weer bezoekt.

Door ANP - 9-2-2017, 13:23 (Update 9-2-2017, 13:23)

De koning vertelde in zijn toespraak dat Leipzig voor hem persoonlijk een bijzondere plek is. "Mijn allereerste kennismaking met het oosten van Duitsland. Als piloot voor Martinair was ik hier kort na de Wende, die hier in oktober 1989 was begonnen. Overal las je 'Leipzig Heldenstadt' en de trots straalde van de inwoners af. Ik herinner me dat de hele stad gonsde van opwinding. Het waren drie dagen die ik nooit zal vergeten."

Het bezoek eerder op de ochtend aan Grünau had indruk gemaakt, zei Willem-Alexander. "Sommigen van hen wonen al veertig jaar in de wijk. Zij vertelden over het DDR-verleden en over de moeilijke jaren na de Wende, toen veel mensen wegtrokken en de achterblijvers zich steeds meer verweesd begonnen te voelen. Wat een moed en doorzettingsvermogen hebben de bewoners van deze wijk laten zien! Dankzij de inzet van velen gaat het nu stap voor stap beter."