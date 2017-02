Koningspaar bezoekt achterstandswijk Grünau

LEIPZIG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend in Leipzig een kort bezoek gebracht aan de achterstandswijk Grünau. Daar zijn in de DDR-tijd vooral 'Plattenbau' woningen neergezet: gestapelde betonwoningen. Die flats huisvestten voor de val van de Muur 90.000 mensen. Na de 'Wende' zijn tienduizenden bewoners weggetrokken en dat heeft in Grünau, dat nu nog 40.000 inwoners telt, voor veel problemen gezorgd.

Door ANP - 9-2-2017, 11:40 (Update 9-2-2017, 11:40)

Het koningspaar was geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de wijk met zijn typerende 'Arbeitersschliessfach-Platte' sinds de Duitse hereniging. Er werd met buurtbewoners gesproken. Een aantal van hen hadden de bouw van Grünau nog meegemaakt en vonden het er nog altijd fijn wonen. "Vroeger waren er ook problemen, maar toen was alles wel beter gecontroleerd", vertelde een vrouw aan Willem-Alexander over de DDR-tijd.

De koning wilde weten of vernieuwbouw mogelijk was in de bestaande flats, en of met nieuwbouw voor diversiteit en een mix van inkomens in de wijk werd gezorgd. Dat was wel het voornemen, maar 'mixen' ging moeilijk en langzaam zo kreeg hij te horen. Er werd ook gewerkt aan imagoverbetering en er waren ook weer mensen teruggekomen.

Een dag eerder had het Grünauer-gemeenteraadslid Sören Pellmann in de raad geëmotioneerd gezegd dat de stad Leipzig de wijk juist in de steek laat. Veel voorzieningen, zoals bibliotheken en stadskantoor, worden gesloten of staan op de lijst om dicht te gaan. "En dat in een van de armste delen van de stad", citeerde de Leipziger Volkszeitung het raadslid. Bij aankomst van het koninklijk bezoek was er een ook betoger die burgemeester Burkhard Jung verweet van Grünau een getto te maken.