Peetdochter van prins Charles overleden

ANP Peetdochter van prins Charles overleden

LONDEN - Tara Palmer-Tomkinson is op 45-jarige leeftijd overleden. De Britse socialite werd woensdag levenloos gevonden in haar huis in het zuidwesten van Londen, meldt de BBC.

Door ANP - 8-2-2017, 18:35 (Update 8-2-2017, 18:35)

Tara is voormalig columnist van de Sunday Times, realityster en peetdochter van prins Charles, die goed bevriend is met haar vader. De doodsoorzaak is niet bekend. In januari werd bekend dat ze een niet-kwaadaardige hersentumor had.

De politie vond haar lichaam woensdag in haar appartement in Bramham Gardens. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla laten in een reactie weten diep bedroefd te zijn. Hun gedachten gaan uit naar de familie. Tara was bevriend met Charles. Ze was in 2011 te gast op de bruiloft van William en Catherine.

Palmer-Tomkinson is dochter van Charles en Patricia Palmer-Tomkinson. Haar vader vertegenwoordigde Groot-Brittannië bij het skiën tijdens de Olympische Winterspelen van 1964. Hij leerde Charles skiën. Tara presenteerde veel programma's op de Engelse televisie, waaronder het populaire Dirty Cows en Top Gear en zat in 2002 in I'm a Celebrity...Get Me Out of Here.