Belgisch blad Royals stopt ermee

ANP Belgisch blad Royals stopt ermee

BRUSSEL - Het Belgische maandblad Royals, dat ook in Nederland verscheen, wordt opgedoekt. Dat bevestigt uitgever Roularta aan persbureau Belga. Vanaf maart verschijnen er geen nieuwe edities meer.

Door ANP - 8-2-2017, 13:59 (Update 8-2-2017, 13:59)

Het blad stopt ermee vanwege de teruglopende verkoop. Royals, waarin nieuws en achtergronden over de wereldwijde koningshuizen verscheen, was afhankelijk van de losse verkoop. De afgelopen jaren viel die steeds verder terug. Het maandblad verscheen behalve in het Nederlands ook in het Frans.

Voor Belgische koningshuisliefhebbers is het de volgende bittere pil. Twee maanden geleden kondigde VTM al aan dat het stopt met het televisieprogramma Royalty.