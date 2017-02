Prinses Beatrix weer naar Madurodam

DEN HAAG - Miniatuurstad Madurodam maakt zich op voor een nieuw bezoek van prinses Beatrix. Ze is woensdagochtend aanwezig bij de onthulling van het beeld Grote George door de burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen.

Door ANP - 8-2-2017, 8:40 (Update 8-2-2017, 8:40)

Door de jaren heen kwam Beatrix verschillende malen in Madurodam. In 1952 werd 'de kleinste stad van Nederland' geopend door de prinses. Ook was ze jarenlang burgemeester van Madurodam. Een van haar laatste bezoeken was in 2012 toen Beatrix een miniatuur van zichzelf in ontvangst mocht nemen.

Met de onthulling van het beeld wordt woensdag het herdenkingsjaar van 100 jaar George Maduro, de naamgever van het park, afgesloten.