Zware kost voor koningspaar bij diner

EISENACH - Geen diner dansant voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima maar een 'diner pensant' of 'thema diner' waar het Woord, kerkhervormer Martin Luther en gedachten daarover centraal stonden. Dat vormde dinsdagavond de afsluiting van de eerste dag van hun vierdaagse werkbezoek aan Duitsland.

Door ANP - 7-2-2017, 22:22 (Update 7-2-2017, 22:22)

In het hotel naast kasteel de Wartburg werd tussen het eten door - onder meer Kresse-Süppchen met Sättelstädter rookforel en runderfilet met Earl Grey-pepersaus - gesproken over de reformatie die vijfhonderd jaar geleden op gang werd gebracht door Martin Luther, die destijds ook enige tijd in vrijwillige ballingschap in de burcht woonde.

De geestelijke kost die het koningspaar te verstouwen kreeg was daarbij zwaarder dan de door 'Küchencheffin' Annett Reinhardt bereide maaltijd. Zo hield historicus Heinz Schilling een diepgravend en vooral lang betoog over Luther, die hij plaatste in een meer wereldse context, waarbij Schilling ook aanknopingspunten zocht met het calvinistische Nederland. 'Dat eigenlijk heterodox protestant was', aldus de geleerde, en daardoor een brede wereldblik had.

Er kwamen nog meer wetenschappers aan het woord en aan tafel zaten vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen uit de drie deelstaten die het koningspaar tot en met vrijdag bezoekt. Ook theologen, filosofen en sociologen waren aangeschoven, waarbij tussen de gerechten door van tafel werd gewisseld zodat iedereen met de hoge gasten kon praten.

Het koninklijk bezoek wordt woensdag voortgezet in Erfurt, de hoofdstad van Thüringen.