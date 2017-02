Filip moet bezuinigen op militairen

BRUSSEL - Het Belgische koningshuis moet de komende jaren bezuinigen op de kosten van de militairen die voor koning Filip werken. Dat schrijven Belgische media dinsdag op basis van parlementaire vragen aan minister van Defensie Steven Vandeput.

Het prijskaartje van de 34 militairen die gedetacheerd zijn naar het paleis bedroeg in 2014 nog 2,2 miljoen euro, een jaar later was dat gedaald naar 2,1 miljoen. Dat bedrag moet nog verder naar beneden, aldus Vandeput. "De regering heeft beslist om deze uitgaven voor de periode 2015-2019 jaarlijks te verminderen met twee procent."

De minister denkt niet dat Filip het nu met minder militair personeel moet doen. "Het zal eerder een kwestie zijn van de beschikbare mensen efficiënter in te zetten."