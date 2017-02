William en Catherine geen partij voor Harry

LONDEN - Prins Harry was jaren geleden Usain Bolt al te snel af en zondag waren ook zijn broer prins William en diens vrouw Catherine geen partij voor hem. Dat bleek toen de drie een sprintje trokken in het Queen Elizabeth Olympic Park.

Door ANP - 5-2-2017, 15:57 (Update 5-2-2017, 15:57)

Harry had dit keer geen valse start nodig, in tegenstelling tot zijn race tegen Bolt. Tijdens het bezoek dat de prins in 2012 in het kader van het diamanten regeringsjubileum van zijn oma koningin Elizabeth bracht aan Jamaica won hij tijd door Bolt af te leiden.

Zondagmiddag leek Harry niet eens alles te geven tijdens het sprintje. De prins had tijd om meermaals achterom te kijken waar William en Catherine bleven. De hertog van Cambridge tikte zijn teamgenoot als tweede aan, de hertogin kwam als laatste over de streep.

Marathon

William, Catherine en Harry troffen in het Queen Elizabeth Olympic Park zo’n 150 hardlopers die trainen voor de marathon van Londen. Zij lopen die uit naam van Heads Together, de campagne die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen en die wordt gesteund door de stichting van het trio.

De hertog en hertogin van Cambridge en prins Harry spraken een aantal renners en moedigden hen aan. Ook woonden de drie een presentatie bij, waar de deelnemers meer te horen kregen over voeding, warming-up en cooling-down.