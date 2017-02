Oranje Fonds: samen Nederland mooi maken

UTRECHT - Het Oranje Fonds, dat donderdag zijn vijftien jarig bestaan viert, vraagt heel Nederland eens buiten de eigen vertrouwde omgeving te kijken en nieuwe contacten te leggen. "Loop eens binnen bij een buurthuis, maak een praatje met iemand die eenzaam is of ga een dagje helpen in een verzorgingshuis. Zo maken we samen Nederland mooier", aldus de oproep en uitdaging van het jarige Fonds.

Door ANP - 2-2-2017, 7:06 (Update 2-2-2017, 7:06)

Het Oranje Fonds was het cadeau dat prins Willem-Alexander en prinses Máxima kregen bij hun huwelijk op 02-02-02. Sindsdien heeft het Fonds tienduizenden sociale initiatieven gesteund die miljoenen mensen samen brachten. De initiatieven worden doorgaans gedragen door vrijwilligers, die een oplossing zoeken en vinden voor een probleem in de samenleving. Volgens het Fonds het bewijs dat mensen in Nederland klaar staan voor elkaar, 'voor de buren en voor de mensen in de wijk'.

De verjaardag is aanleiding iedereen uit te dagen ook een steentje bij te dragen. De projecten brengen mensen samen die elkaar misschien niet in het dagelijks leven zouden ontmoeten. De kracht zit in dat contact", aldus directeur Ronald van der Giessen in de verjaardagsboodschap van het Oranje Fonds.