ANP Koning Felipe ontvangt Duitse bondspresident

MADRID - De Duitse bondspresident Joachim Gauck is begonnen aan de laatste weken van zijn in maart 2012 begonnen ambtstermijn. Op 12 februari wordt in Berlijn een opvolger gekozen. In de tussentijd is Gauck begonnen aan een korte afscheidstournee die hem woensdag naar Madrid bracht voor een lunch bij koning Felipe en koningin Letizia.

Door ANP - 1-2-2017, 20:02 (Update 1-2-2017, 20:02)

Die ontvingen Gauck (77) en zijn partner Daniela Schadt in het Zarzuela-paleis aan de rand van de Spaanse hoofdstad. Vorige was Gauck al in Parijs en volgende week maandag en dinsdag komt hij samen met Daniela naar Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bieden hem dan een diner aan en prinses Beatrix vergezelt beiden een dag later naar Maastricht, waar Gauck een eredoctoraat krijgt.

Het Nederlandse koningspaar gaat na de visite van het Duitse presidentspaar naar de oostelijke deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt. Dat bezoek wordt afgesloten in slot Oranienbaum in Dessau, de plek waar Beatrix als koningin in 2012 de net gekozen president voor het eerst ontmoette.