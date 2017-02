Spaanse politici vragen over zwijggeld koning

MADRID - Het Spaanse parlement moet met spoed een commissie samenstellen die zich kan buigen over de beweringen dat de voormalige veiligheidsdienst uit speciale fondsen zwijggeld heeft betaald om te voorkomen dat een relatie van koning Juan Carlos aan het licht zou komen. Met die eis komt de Catalaans-republikeinse partij Esquerra Republicana (ERC).

Aanleiding voor het verzoek zijn verhalen dat de veiligheidsdienst CESID (Centro Superior de Información para la Defensa) eind jaren negentig miljoenen euro's heeft gestort op een rekening in Luxemburg om te zorgen dat 'een bekende actrice' niets zou onthullen over haar relatie met de koning. De actrice, met de toepasselijke naam Bárbara Rey (koning), had compromitterende foto's en ander materiaal met betrekking tot de verhouding.

Parlementsleden, ook van andere partijen, zijn niet zo zeer begaan met de buitenechtelijke uitstapjes van de koning-emeritus, maar met de suggestie dat belastinggeld zou zijn gebruikt om zijn vertier te verhullen. Het presidium van het parlement heeft publieke vragen daarover tegengehouden, vandaar dat ERC nu snel wil dat de commissie die over geheime zaken gaat, wordt samengesteld. Dat is sinds het aantreden van het nieuwe parlement nog niet gebeurd, mede vanwege de ingewikkelde regels betreffende de samenstelling.