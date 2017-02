Máxima woont les geneeskunde bij in Haarlem

HAARLEM - Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Internationale Taalklas in Haarlem. Daar woonde ze een les bij van de leerlingen van de IMC Weekendschool on Tour, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 1-2-2017, 16:43 (Update 1-2-2017, 16:51)

De koningin deed mee in een deel van de les geneeskunde, waar twee artsen van de Spaarne Gasthuis Academie vertelden over de anatomie van de menselijke organen. De opgedane kennis werd direct in de praktijk gebracht door organen op T-shirts te tekenen. De les werd afgesloten met presentaties van de leerlingen over hun opgedane kennis en hun toekomstdromen in Nederland.

Koningin Máxima werd woensdagmiddag onderworpen aan een spervuur aan vragen bij haar werkbezoek aan de leerlingen van de Weekendschool on Tour. De nieuwsgierigheid van de kinderen moest worden afgeremd omdat Máxima naar Haarlem was gekomen om zelf meer te weten te komen over wat de jongeren leren.

IMC Weekendschool on Tour is een initiatief van de bestaande IMC Weekendschool, die tien locaties heeft in Nederland. De school, niet verbonden aan de overheid, werkt samen met ruim 100 financiële partners en 3500 vrijwilligers. De lessen zijn speciaal bedoeld voor leerlingen tussen de 9 en 14 jaar, die nieuw zijn in Nederland en komen bovenop de reguliere taallessen.