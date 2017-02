Vraag aan Máxima: waarom draagt u geen kroon?

HAARLEM - Koningin Máxima werd woensdagmiddag onderworpen aan een spervuur aan vragen bij haar werkbezoek aan de leerlingen van de Weekendschool on Tour. De nieuwsgierigheid van de kinderen moest worden afgeremd omdat Máxima naar Haarlem was gekomen om zelf meer te weten te komen over wat de jongeren leren.

Door ANP - 1-2-2017, 16:43 (Update 1-2-2017, 16:51)

Maar de koningin ontkwam er niet aan om toch een paar vragen te beantwoorden. "Waarom komt u alleen en niet met de koning?", vroeg een jongen heel bezorgd. "Hij moet andere dingen doen", luidde het antwoord. Koning Willem-Alexander moest zich voorbereiden op de ontmoeting met 'zijn' ambassadeurs later op de middag, maar dat vertelde de koningin niet.

"Is auto lange auto?" vroeg een andere leerling. Máxima moest erg lachen, en schudde het hoofd. "Nee, ik ben niet met de limousine." De jongen wilde weten of hij de wagen kon zien. Tijd voor de schooldirecteur om het gesprek toch een andere richting in te sturen. "Die kunnen we zien bij het uitzwaaien", beloofde ze.

Strikvraag

Maar Máxima kreeg ook de vraag gesteld waar ze vandaan kwam en hoe lang ze al in Nederland was. Geen gekke vraag in een klas met kinderen uit alle hoeken van de wereld, waaronder ook vluchtelingenkinderen. "Morgen ben ik al vijftien jaar getrouwd", vertelde Máxima, die eraan toevoegde dat haar situatie anders was dan die van de jongeren.

De strikvraag had ze toen al gehad: waarom draagt u geen kroon? "Nou, dat wordt een beetje te zwaar", was het overtuigende antwoord.