ANP Camilla beschermvrouwe asielhonden en –katten

BERKSHIRE - Camilla, hertogin van Cornwall, heeft er sinds woensdag een taak bij. Ze is beschermvrouwe van Battersea Dogs & Cats, een organisatie die in Londen, Kent en Berkshire dierenasiels heeft.

Door ANP - 1-2-2017, 14:32 (Update 1-2-2017, 14:32)

Camilla’s nieuwe taak werd woensdag aangekondigd tijdens een bezoek aan het asiel in Berkshire. De echtgenote van prins Charles nam in de stromende regen de tijd om een praatje te maken met medewerkers en een aantal bewoners van het asiel te ontmoeten. Binnen stonden nog meer honden klaar voor de hertogin, die haar eigen viervoeters mee had genomen.

Battersea Dogs & Cats is Camilla niet onbekend. Haar twee jackrusselterriërs Beth en Bluebell komen uit het asiel. “Battersea beschouwt de hertogin als een goede vriendin en groot supporter van ons werk”, zei de algemeen directeur van de dierenasiels tegen Daily Mail. “Het is geweldig om haar te mogen verwelkomen als onze nieuwe beschermvrouwe.”