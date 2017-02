Koning Abdullah tegen verhuizing ambassade

WASHINGTON - De verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël is volgens koning Abdullah van Jordanië een slecht idee. Abdullah bracht de voorgenomen verhuizing ter sprake tijdens vergaderingen die hij in Washington had met ministers en beleidsmakers van de nieuwe regering van Donald Trump. Dat meldt het Jordaanse persbureau Petra.

Trump zei tijdens zijn verkiezingcampagne meermaals dat hij de Amerikaanse ambassade wil verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Volgens koning Abdullah heeft de verhuizing negatieve gevolgen voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Een verplaatsing zorgt volgens de Jordaanse koning voor gevoelens van woede en wanhoop onder Arabieren en moslims.

Abdullah is in Washington om kennis te maken met de nieuwe Amerikaanse regering. De Jordaanse koning heeft donderdag waarschijnlijk een ontmoeting met Trump, wiens anti-moslimhouding ook gevolgen heeft voor Jordanië. Maandag trof Abdullah de nieuwe vicepresident Mike Pence. Dinsdag sprak hij met leden van het Amerikaanse Congres, onder wie de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConell, en senators John McCain en Thomas Cotton.