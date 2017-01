Koninklijke ontvangst voor ambassadeurs

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander krijgt woensdagmiddag op paleis Noordeinde alle deelnemers op bezoek van de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Eén van zijn gasten is zijn neef prins Jaime, die de koning vertegenwoordigt bij de paus.

De koninklijke ontvangst is vast onderdeel van de bijeenkomst van alle Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers - ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers. Gebruikelijk is dat ook koningin Máxima, prinses Beatrix en prof mr Pieter van Vollenhoven aan de ontmoeting deelnemen. Dat was de afgelopen jaren steeds het geval.

Het thema van de ambassadeursconferentie is dit jaar 'Voor Nederland, wereldwijd - diplomatie in een woelige wereld'. De diplomaten hebben woensdag ook gesprekken met Kamerleden en wonen donderdag verschillende op het bedrijfsleven gerichte ontmoetingen bij.