ANP Koning Albert niet naar rechtbank

BRUSSEL - De Belgische koning Albert komt volgende maand niet naar de hoorzitting over zijn vermeende vaderschap van Delphine Boël. Hij wil niet met haar geconfronteerd worden.

Door ANP - 31-1-2017, 9:22 (Update 31-1-2017, 9:22)

"Koning Albert zal niét aanwezig zijn. Geen enkele burger is verplicht in persoon te verschijnen en Albert is ook maar een gewone burger", zegt zijn advocaat, Alain Berenboom, tegen Belgische media."Zoals alle burgers kan hij zich laten vertegenwoordigen door zijn advocaat, en dat zal hij ook doen."

Boël zegt zeker te zijn dat ze de biologische dochter van Albert is en probeert al jaren via de rechter gedaan te krijgen dat de inmiddels 82-jarige gepensioneerde Albert haar erkent. De zaak staat gepland voor 21 februari.