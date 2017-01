Een miljoen handtekeningen tegen bezoek Trump

LONDEN - Nooit eerder heeft een Britse parlementaire petitie zoveel steunbetuigingen gekregen als de zondag gelanceerde oproep om een staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan koningin Elizabeth tegen te houden. Maandagochtend passeerde de teller op de website van het Lagerhuis een miljoen handtekeningen.

Door ANP - 30-1-2017, 11:34 (Update 30-1-2017, 11:34)

Normaal heeft de indiener van een petitie zes maanden de tijd om minimaal 100.000 steunbetuigingen te verzamelen. Dat is de ondergrens voor het parlement om het verzoekschrift in behandeling te nemen. De petitie tegen het uitnodigen van Trump bereikte die grens al binnen enkele uren en verbrak zondagavond al het eerdere record van 586.930 handtekeningen. Dat was voor een petitie vorig jaar die de regering vroeg om Trump de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen.

Dat wordt dit keer niet gevraagd. Indiener Graham Guest zei in een toelichting dat Trump als staatshoofd op visite kan komen, maar dan wel zonder de toeters en bellen en al het eerbetoon dat hoort bij een staatsbezoek en staatsbanket met koningin Elizabeth. Daar zou hij maar politieke munt uit slaan, en het zou de vorstin in de verlegenheid brengen.

Downing Street, het kantoor van premier Theresa May, liet in het weekeinde weten vooralsnog geen reden te zien de uitnodiging in te trekken. May heeft Trump afgelopen vrijdag persoonlijk namens de koningin uitgenodigd. Alle oppositiepartijen in het Lagerhuis hebben inmiddels gezegd op dit moment tegen een staatsbezoek te zijn.