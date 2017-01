Zieke keizer Akihito moet weer afzeggen

TOKIO - Keizer Akihito kampt weer met gezondheidsproblemen. De 83-jarige Japanse keizer heeft lichte koorts en kon daarom maandagochtend niet naar een rituele ceremonie.

Volgens het keizerlijk hofagentschap is de afspraak ‘voor de zekerheid’ afgezegd, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Akihito kreeg afgelopen weekeinde een griepprik en heeft mogelijk als gevolg daarvan wat koorts. De lichaamstemperatuur van de keizer daalde maandag alweer, volgens het keizerlijk hofagentschap heeft hij geen tekenen van verkoudheid of andere ziektes.

Vorige maand zat Akihito ook in de lappenmand. Een flinke verkoudheid had tot gevolg dat de keizer zijn traditionele eindejaarslunch met de premier moest afzeggen.

Akihito liet afgelopen zomer weten zich af te vragen hoe lang hij, gezien zijn hoge leeftijd, nog in staat is alle keizerlijke taken uit te voeren. Sindsdien zoekt de Japanse regering naar een mogelijkheid de keizer af te laten treden. Het lijkt erop dat Akihito niet voor eind 2018 af kan treden.