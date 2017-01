Kopzorgen voor jarige koning Felipe

MADRID - Koning Felipe kan maandag niet met een gerust hart zijn verjaardagskaarsjes uitblazen. Dat schrijven kranten als El Mundo en El País. De Spaanse koning moet zich zorgen maken over de uitspraak in het strafproces tegen zijn zwager Iñaki Urdangarin en zus prinses Cristina, over het streven naar onafhankelijkheid van Catalonië en een nieuw schandaal rond zijn vader koning-emeritus Juan Carlos.

Felipe is er sinds zijn aantreden in juni 2014 in geslaagd de monarchie weer aanzien en vertrouwen te geven nadat die door zijn vader in rap tempo door een reeks pijnlijke affaires waren beschadigd. Juan Carlos heeft zich de afgelopen drie jaar nog maar weinig laten zien en de verhouding met Felipe is volgens waarnemers koel.

Recente onthullingen dat twintig jaar geleden uit een geheim fonds miljoenen aan zwijggeld zou zijn betaald aan Bárbara Rey, een vriendin van Juan Carlos, hebben de relatie niet verbeterd. Geruchten over de relatie bestonden al lang, maar sappige details waren altijd onderdrukt. Koningin Sofia kon haar ontstemming en woede niet verbergen toen ze samen met haar man en het huidige koningspaar bij de uitreiking van de nationale sportprijzen was. Ze keurde Juan Carlos geen blik waardig, en liet hem bijna omvallen toen ze zich bij haar zoon en schoondochter voegde.

Hoofdpijndossier

Meer gevaar echter heeft Felipe te duchten wanneer de rechtbank in Palma naar verwachting eind maart met de uitspraak komt in de zaak Nóos, waarin tegen zijn zwager 19,5 jaar cel is geëist voor een waslijst aan misdaden zoals fraude, witwassen en belastingontduiking. Wat de uitkomst ook is, en Iñaki gaat vrijwel zeker in beroep, het slaat terug op de monarchie.

Het grootste hoofdpijndossier is het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië. Felipe is als koning het symbool van de eenheid van Spanje en als Catalonië een referendum doordrukt over onafhankelijkheid van Spanje, staat de koning machteloos of met een verkleind koninkrijk.