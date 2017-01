Petitie tegen bezoek Trump breekt record

LONDEN - De petitie tegen het staatsbezoek van Donald Trump aan koningin Elizabeth heeft zondag op de eerste dag dat het verzoekschrift online ging op de website van het Britse parlement al meteen het record steunbetuigingen gebroken. Inmiddels hebben meer dan 750.000 mensen de petitie ondertekend. Een petitie tegen Trump vorig jaar kreeg 586.930 steunbetuigingen. Dat was toen het record.

Door ANP - 29-1-2017, 23:36 (Update 29-1-2017, 23:40)

De ondertekenaars vragen het parlement er voor te zorgen dat Donald Trump niet op staatsbezoek komt. Zijn 'goed gedocumenteerde vrouwenhaat en vulgariteit diskwalificeren hem om door Hare Majesteit de Koningin of de Prins van Wales te worden ontvangen', aldus de initiatiefnemer. 'Daarom mag Donald Trump tijdens de duur van zijn presidentschap niet worden uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.'

Het Lagerhuis moet de petitie binnenkort in behandeling nemen. Volgens de regels moet dat wanneer een verzoekschrift minstens 100.000 handtekeningen krijgt. Premier Theresa May liet afgelopen vrijdag weten dat de Amerikaanse president door koningin Elizabeth - maar na ruggespraak met de regering - is uitgenodigd voor een staatsbezoek deze zomer. De invitatie zal dan ook niet snel worden ingetrokken, ook al hebben ook veel politici en de burgemeester van Londen zich achter het verzoek geschaard.

Demonstraties

Britse media verwachtten zondag wel dat er massademonstraties zullen komen wanneer het bezoek van Trump inderdaad komt. Eerder dit weekeinde was al gesproken over de wens van Trump geen ontmoeting te hebben met prins Charles omdat de president geen bijscholing of kritische vragen wenst over zijn ontkenning van de klimaatverandering en zijn verlangen het klimaatverdrag onderuit te halen.

Trump wil, aldus zijn medewerkers, alle toeters en bellen die bij een staatsbezoek horen, zoals 'tea' op Buckingham Palace of Windsor Castle, militair ceremonieel, een foto met Kate, en geen lastige vragen of protesten.