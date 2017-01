Trump: liever Kate dan Charles

LONDEN - Het vorige week door premier Theresa May aangekondigde staatsbezoek van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump aan koningin Elizabeth bezorgt Buckingham Palace nu al hoofdpijn. Medewerkers van Trump hebben namelijk laten weten dat de president onder geen beding een ontmoeting wenst met prins Charles. Met Kate, de echtgenote van prins William, daarentegen wil hij graag nader kennismaken. Dat meldt de Sunday Times.

De secondanten van de wispelturige president zijn bang voor een scheldpartij en woede-uitbarsting van Trump wanneer hij zich in dezelfde ruimte bevindt als prins Charles. Die zou namelijk klimaatverandering en het wereldwijde klimaatverdrag aan de orde kunnen stellen. Trump gelooft niet dat het klimaat verandert - dat is een verzinsel van onder anderen de Chinezen - en wil van het ook door de VS getekende verdrag niets weten.

Prins Charles heeft net nog een boekje geschreven over de gevolgen van klimaatverandering en hij hamert er keer op keer op dat wereldwijd actie moet worden genomen om een ramp te voorkomen. Trump echter zit niet te wachten op advies, ook niet van een lid van de Britse koninklijke familie. Zijn medewerkers hebben daarom voorgesteld dat de president in plaats van een treffen met Charles een ontmoeting krijgt met Kate en - vooruit, als het niet anders kan - prins William.

Trump had overigens, zo meldden Britse media, afgelopen vrijdag nog tegen Theresa May gezegd dat hij haar deze zomer bij zijn bezoek aan Londen als eerste wilde ontmoeten, onwetend van het protocol dat voorschrijft dat bij een staatsbezoek het eerste contact met de koninklijke familie is.