Pieter-Christiaan twijfelt over Asselronde

ANP Pieter-Christiaan twijfelt over Asselronde

APELDOORN - Prins Pieter-Christiaan maakt zich zorgen of hij wel op tijd fit zal zijn voor de Asselronde, onderdeel van de Midwinter Marathon die volgende week zondag wordt gehouden in Apeldoorn. De Asselronde gaat over een afstand van 25 kilometer.

Door ANP - 28-1-2017, 18:48 (Update 28-1-2017, 18:48)

''Na slachtoffer te zijn geweest van jaarlijkse griepgolf, is timing voor hersteltrainingen niet echt top'', twitterde de prins zaterdag over het hardloopevenement waaraan hij eerder al verschillende keren heeft deelgenomen.

De Midwinter Marathon, die wordt gehouden voor het paleis Het Loo in Apeldoorn, is naar eigen zeggen het oudste nog bestaande hardloopevenement van Nederland. Op 5 februari 2017 wordt de 44ste editie gehouden.

Een marathon maakt er ondanks de naam geen deel meer van uit. De af te leggen afstanden zijn acht, vijftien of 25 kilometer. In hetzelfde weekeinde is er dit jaar voor het eerst wel een Kroondomein marathon, die voert door de bossen van het Kroondomein Het Loo.