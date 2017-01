Privéreisjes Filip kostten Belgen 84.000 euro

BRUSSEL - De Belgische koning Filip heeft ook in 2016 weer veel gevlogen op kosten van de belastingbetaler. De elf privéreizen die hij en zijn vrouw Mathilde maakten kostten de Belgische belastingbetaler 84.110,96 euro. Dat meldt het Laatste Nieuws.

Filip mag vanwege veiligheidsoverwegingen geen gebruikmaken van lijnvluchten. De koning vliegt daarom met toestellen van het Belgische leger, op kosten van Defensie dus. In totaal kostten alle vluchten van de koning en koningin 372.465 euro. Ruim de helft van dat bedrag ging op aan de reis van, in en naar Japan voor het staatsbezoek van oktober.

Filip en Mathilde maakten in 2016 elf privéreizen, blijkt uit cijfers van het Belgische ministerie van Defensie. De koning vloog twee keer naar Zwitserland, zes keer naar Frankrijk, twee keer naar Italië en één keer naar Portugal. De verre reis die het koninklijk gezin rond de jaarwisseling maakte naar de Dominicaanse Republiek, ontbreekt op het lijstje. Of Filip die vluchten uit eigen zak betaalde of dat ze worden meegenomen naar 2017, is niet bekend.

In België is vrijwel elk jaar discussie over de hoge reiskosten van de koning. In 2015 was de kostenpost in totaal 143.138 euro, welk deel daarvan werd uitgegeven aan privéreizen is niet bekend. In 2014 ontstond ophef over de vakantie van Filip met zijn gezin naar Indonesië. Ook daarvoor werd een toestel van het Belgische leger gebruikt.