ANP Albert en Charlène vieren dag van St. Devote

MONACO - Prins Albert van Monaco en zijn echtgenote Charlène hebben vrijdag samen met hun tweejarige tweeling Gabriella en Jacques vanuit het prinselijk paleis in Monaco gekeken naar de processie voor Sainte Dévote. Het feest ter ere van de beschermheilige van het kleine staatje is daar een nationale feestdag.

Door ANP - 27-1-2017, 16:51 (Update 27-1-2017, 16:51)

Eerder op de dag bezochten Albert en Charlène een speciale dienst in de kathedraal van Monaco. Het eren van de beschermheilige begon overigens donderdag al. Het prinselijk paar stak traditiegetrouw een vissersboot in brand als herinnering aan de laatste reis van Sainte Dévote.

Sainte Dévote is een christelijke martelaar die in de vierde eeuw in Corsica werd vervolgd vanwege haar geloof. Volgens de overlevering wisten andere christenen haar lichaam in handen te krijgen en stuurden het per boot naar Afrika zodat ze daar een christelijke begrafenis kon krijgen. De boot werd echter door een duif begeleid naar Monaco. Door de eeuwen heen zou Sainte Dévote Monaco meerdere keren hebben beschermd tegen vijanden.