Ritsma niet, Kramer wel bij koning in Thialf

HEERENVEEN - Schaatser Rintje Ritsma mag dan behoren tot de tien iconen van stadion Thialf, dat betekende vrijdagmiddag niet dat hij aanwezig mocht zijn bij de opening van de schaatshal door koning Willem-Alexander. Ritsma werd de toegang geweigerd omdat hij niet op de gastenlijst stond, zo berichtte Omrop Fryslân. Schaatsheld of niet.

Door ANP - 27-1-2017, 15:50 (Update 27-1-2017, 15:50)

Koning Willem-Alexander kreeg Ritsma dus niet in levende lijve te zien, maar zag wel een foto van de Friese schaatskampioen in de eregalerij van Thialf. De koning had het ijsstadion kort daarvoor met een startschot voor een shorttrackwedstrijd officieel geopend na de vijftig miljoen kostende 'vernieuwbouw'.

Bij zijn rondgang door het ijspaleis kwam Willem-Alexander ook schaatskampioen Sven Kramer tegen, die zijn rondjes aan het rijden was op het ijs.