ANP Prinses Viktória naar Mozambique

MAPUTO - Prinses Viktória gaat eind deze maand naar Mozambique om meer te leren over de problemen van chronische ondervoeding van kinderen en de desastreuze gevolgen daarvan. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor hun woongemeenschap. Op het programma staan een aantal werkbezoeken en een groot aantal gesprekken.

Door ANP - 26-1-2017, 20:51 (Update 26-1-2017, 20:51)

Prinses Viktória is beschermvrouw van de Nederlandse tak van Save the Children, de wereldorganisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Ze maakt de reis naar Afrika in die hoedanigheid.

Voor Save the Children is het terugdringen van chronische ondervoeding de komende jaren een van de speerpunten waaraan Viktória, echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme en zelf moeder van twee kleine kinderen, zich heeft verbonden.