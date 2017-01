Willem-Alexander bijgepraat over zuivelsector

ZUTPHEN - Koning Willem-Alexander heeft zich donderdag verdiept in de zuivelindustrie. In Zutphen opende hij het vernieuwde laboratorium van Qlip, een bedrijf dat de kwaliteit van diverse zuivelproducten in de gaten houdt.

Door ANP - 26-1-2017, 16:47 (Update 26-1-2017, 16:47)

Na de officiële openingshandeling, waarbij Willem-Alexander een ingelijst document overhandigde aan directeur Jan Bobbink, kreeg de koning een rondleiding door het laboratorium. Daarvoor moest Willem-Alexander wel even zijn kleding aanpassen. “Er zijn strikte regels. In het laboratorium draagt iedereen een witte jas”, zei de marketing manager van Qlip eerder deze week tegen de Zutphense Koerier. “De koning moet ook een witte jas aan, anders komt hij het laboratorium niet in.”

Tijdens de rondleiding sprak de koning met medewerkers van het bedrijf, die hem maar wat graag wilden ontmoeten. “Alle medewerkers krijgen de kans bij het bezoek aanwezig te zijn”, verzekerde de marketing manager. “Eerst de ene helft en na de rondleiding de andere helft, want het werk gaat natuurlijk door!”

Willem-Alexander werd in Zutphen niet alleen bijgepraat over de werkzaamheden van Qlip, dat jaarlijks onder meer bijna 15 miljoen monsters rauwe melk van koeien en geiten analyseert. Hij kreeg ook meer te horen over de ontwikkelingen in de zuivelsector. Qlip onderzoekt niet alleen rauwemelkmonsters, ook de kwaliteit van kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding wordt gecontroleerd.