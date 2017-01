Thailand vraagt Laos om uitlevering critici

BANGKOK - Thailand vraagt onder meer Laos om de uitlevering van mensen die kritiek hebben geuit op de Thaise monarchie. Dit heeft de minister van Defensie van Thailand donderdag aangekondigd.

Door ANP - 26-1-2017, 14:53 (Update 26-1-2017, 14:53)

Op het beledigen van de Thaise monarchie staan ferme gevangenisstraffen die kunnen oplopen tot vijftien jaar voor iedere overtreding. Sinds de dood van koning Bhumibol in oktober is het aantal gerechtelijke vervolgingen toegenomen. Zijn zoon Vajiralongkorn is de nieuwe koning.

De Thaise regering heeft zeven landen gevraagd om de uitlevering van in totaal negentien mensen die worden verdacht van majesteitsschennis. De landen stemmen daar niet mee in. Daarom stuurt Thailand generaal Thawip Netniyom naar buurland Laos om het verzoek om uitlevering kracht bij te zetten, zei defensieminister Prawit Wongsuwan donderdag.