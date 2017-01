Koning Willem-Alexander opent zuivellab

ZUTPHEN - Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag in Zutphen de nieuwbouw van het zuivellaboratorium van Qlip. Willem-Alexander krijgt een rondleiding door het laboratorium dat jaarlijks bijna vijftien miljoen rauwe melkmonsters van koeien en geiten analyseert. Ook spreekt de koning met directie en medewerkers over hun werkzaamheden en de ontwikkelingen in de zuivelsector.

Door ANP - 26-1-2017, 9:37 (Update 26-1-2017, 9:37)

Vrijdag opent Willem-Alexander het nieuwe Thialf in Heerenveen. Daarna bezoekt hij het International Film Festival Rotterdam (IFFR) waar hij de filmpremière bijwoont van Double Play, de verfilming van de roman Dubbelspel van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion.

Prinses Laurentien reikt donderdag in Utrecht de TaalHeldenprijzen van Stichting Lezen & Schrijven uit. Het zijn aanmoedigingsprijzen voor mensen die zich ‘op een bijzondere wijze blijvend inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen’.