ANP Frederik duikt de keuken in voor staatsbezoek

KOPENHAGEN - De Deense kroonprins Frederik moest woensdag zelf aan de bak voor zijn IJslandse gasten. In de Hotelschool van Kopenhagen dook Frederik de keuken in om een lunch te bereiden.

Door ANP - 25-1-2017, 22:17 (Update 25-1-2017, 22:17)

Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary brachten met de IJslandse president Gudni Jóhannesson en diens echtgenote Eliza Reid een bezoek aan de hotelschool. In de keuken ontmoetten de vier studenten, die hen vertelden over de opleiding. Op het menu voor de lunch stonden naast paddenstoelen ook oesters.

De kroonprins stak meteen zijn handen uit de mouwen en hielp de studenten de oesters te bereiden. Volgens Billed Bladet was het duidelijk niet de eerste keer dat Frederik een oester opende.

Kleuterschool

Voordat Frederik, Mary, Gudni en Eliza in de Hotelschool hun lunch nuttigden, gingen de dames en heren gescheiden op pad. Terwijl Frederik en Gudni een bezoek brachten aan de International Council for the Exploration of the Sea bezochten Mary en Eliza een kleuterschool. Daar kregen ze onder meer te horen over hoe projecten van de Mary Foundation worden gebruikt in het basisonderwijs.

Op de kleuterschool vertelde Mary over haar jongste kinderen, de tweeling Vincent en Josephine die begin deze maand zes jaar werd. De kroonprinses vertelde dat ze veel samen leest met de prins en prinses.