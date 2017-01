Abdullah: zonder Rusland geen vrede in Syrië

MOSKOU - De Jordaanse koning Abdullah heeft in het Kremlin gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. De twee spraken onder meer over de burgeroorlog in Syrië, blijkt uit de tweets van Abdullah.

Door ANP - 25-1-2017, 20:30 (Update 25-1-2017, 20:30)

De koning prees de vredesbesprekingen in Astana, Kazachstan. Daar zaten Rusland, Turkije en Iran om de tafel met groepen rebellen en gezanten van de Syrische regering van president Bashar al-Assad. Abdullah zei tegen Poetin dat hij de rol van de Russen bij de vredesbesprekingen waardeert.

De Jordaanse koning wil nauw samenwerken met Rusland in aanloop naar de gesprekken in Genève. Daar moet het vredesoverleg onder de vlag van de Verenigde Naties worden hervat. Abdullah zei dat Rusland een belangrijke rol speelt. “Zonder Rusland zijn we niet in staat tot een oplossing te komen. Niet alleen voor de Syrische crisis, maar ook voor andere crises in de regio.”

Abdullah en Poetin spraken niet alleen over de aanpak van de crises in het Midden-Oosten. De twee staatshoofden hadden het ook over economische samenwerking.