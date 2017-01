Paus Franciscus waarschuwt voor populisme

ANP Paus Franciscus waarschuwt voor populisme

MADRID - Paus Franciscus maakt zich zorgen over de opkomst van populisme in Europa. In een interview met de Spaanse krant El País brengt de kerkvorst populisme in verband met de opkomst van Adolf Hitler.

Door ANP - 22-1-2017, 13:10 (Update 22-1-2017, 13:10)

“Crises leiden tot angst”, zegt de paus, die waarschuwt niet dezelfde fouten te maken als in de jaren dertig. “Naar mijn mening is het meest voor de hand liggende voorbeeld van Europees populisme Duitsland in 1933. Het land is gebroken, moet weer opkrabbelen, zijn identiteit hervinden, een leider, iemand die in staat is het Duitse karakter te herstellen, en dan is daar een jonge man met de naam Adolf Hitler die zegt: ik kan het, ik kan het.”

Volgens de paus ‘stemden alle Duitsers op Hitler’. “Hij hoefde de macht niet te grijpen, het volk stemde op hem, en vervolgens vernietigde hij zijn volk. Dat is het gevaar. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan oordeelsvermogen.”

Spelletje

El País vroeg de de leider van de Rooms-Katholieke Kerk ook naar zijn mening over de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. “Ik ben van mening dat we even moeten afwachten. Ik hou er niet van vroegtijdig te oordelen. We zullen zien hoe hij handelt, wat hij doet en dan zal ik een mening hebben.” Bang zijn voor of blij zijn om dingen die mogelijk gaan gebeuren zijn volgens de kerkvorst ‘heel onverstandig’.

De paus vertelt zich vooral zorgen te maken om de economische ongelijkheid en oorlogen in de wereld. “We hebben een Derde Wereldoorlog, opgeknipt in verschillende strijdgebieden. Er wordt gesproken over een mogelijke nucleaire oorlog alsof het een spelletje is.”

Wat de toekomst van de kerk betreft hoopt de paus dat die dicht bij de mensen blijft staan. “Een kerk die niet dicht bij het volk staat, is geen kerk.” Hoe zijn eigen toekomst eruit ziet, weet Franciscus nog niet. Zo is hij er nog niet over uit of hij als paus sterft of het voorbeeld van zijn voorganger Benedictus XVI volgt en aftreedt. Met de in 2013 teruggetreden paus emeritus gaat het volgens Franciscus redelijk goed. “Zijn benen vormen het probleem, hij heeft hulp nodig om te kunnen lopen. Maar hij heeft nog steeds een geheugen als een olifant.”