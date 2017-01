‘Akihito wil permanente wetswijziging'

TOKIO - De Japanse keizer Akihito wil graag dat de Keizerlijke Huiswet zo wordt aangepast dat niet alleen hijzelf, maar ook toekomstige keizers af kunnen treden. Dat zou hij gezegd hebben tegen zijn jeugdvriend Mototsugu Akashi.

Door ANP - 21-1-2017, 13:07 (Update 21-1-2017, 13:07)

“Hij zei dat hij al langer met de gedachte speelde af te treden, maar dat het nu pas nieuws is”, zei Akashi tegen The Japan Times. Akihito gaf afgelopen zomer in een zeldzame videoboodschap aan zich af te vragen hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, nog in staat is alle keizerlijke taken uit te voeren.

Volgens de huidige Japanse wet kan de 83-jarige keizer niet aftreden, maar moet hij dienen tot zijn dood. Sinds Akihito’s videoboodschap denkt de Japanse regering na over mogelijkheden om de wens van de keizer toch in te willigen. Hoogstwaarschijnlijk wordt een eenmalige uitzondering gemaakt voor Akihito, die dan eind volgend jaar afstand van de troon zou mogen doen. Met een noodwet hoeft de Keizerlijke Huiswet niet aangepast te worden.

Akihito’s voorkeur gaat uit naar een permanente wetswijziging in plaats van een noodwet, beweert zijn jeugdvriend. “Hij zei dat hij van mening is dat hervormingen op permanente basis moeten worden uitgevoerd, zodat ook toekomstige keizers afstand kunnen doen van de troon.” Volgens Akashi, die zich niet kon herinneren of Akihito hem al eens eerder had gebeld, loopt de keizer ook niet warm voor het idee van een regent.

Een noodwet waarmee alleen Akihito af kan treden, wordt gezien als compromis waarmee ook de conservatieve achterban van premier Shinzo Abe zou kunnen leven. Een aanpassing van de Keizerlijke Huiswet leidt mogelijk tot nog meer discussies over de wetten rondom de keizerlijke familie, bijvoorbeeld over de regel dat vrouwen geen plaats mogen nemen op de Chrysantentroon.

Conservatieven die omwille van de stabiliteit van het keizerrijk tegen abdicatie van Akihito zijn, zijn volgens Akashi ‘een gevaar voor de waardigheid van het keizerlijk huis'. “Ze begrijpen niet wat hij de afgelopen dertig jaar heeft gedaan”, zei Akashi over zijn jeugdvriend Akihito. “Ik kan daar niet tegen.”