William en Kate verhuizen naar Londen

LONDEN - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine verhuizen komende zomer naar Londen. Dat maakte Kensington Palace vrijdag bekend via Twitter.

Door ANP - 20-1-2017, 17:24 (Update 20-1-2017, 17:24)

Zoals verwacht stopt William in de zomer met zijn werk als helikopterpiloot voor de East Anglia Ambulance Service. Alhoewel de hertog en hertogin van Cambridge hun woning in Norfolk aanhouden, zal 'appartement 1A' in het Londense Kensington Palace hun hoofdverblijf worden.

''Hunne Koninklijke Hoogheden kijken ernaar uit om meer officiële taken namens de koningin te vervullen en voor de goede doelen die zij steunen. Hiervoor is het nodig dat zij meer tijd doorbrengen in Londen. Prins George gaat vanaf september naar school in Londen en prins Charlotte zal naar de kleuterschool en uiteindelijk ook naar school gaan in Londen'', aldus de verklaring van het paleis.

William bedankte de ambulancedienst en zijn collega's. ''Het was een grote eer om te vliegen met de East Anglia Ambulance Service. Na mijn tijd in het leger, heb ik ervaringen opgedaan met dit werk die ik de rest van mijn leven met mij mee zal dragen en die een waardevol perspectief bieden voor mijn koninklijke taken in de decennia die komen gaan.''