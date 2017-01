Akihito opent parlementaire jaar Japan

TOKIO - Keizer Akihito heeft vrijdag het parlementaire jaar van Japan geopend met een korte speech. Zoals gebruikelijk las de keizer een korte verklaring voor in het nationaal parlementsgebouw in Tokio, waarna de werkzaamheden van de parlementariërs konden beginnen.

Door ANP - 20-1-2017, 15:26 (Update 20-1-2017, 15:26)

De 'gewone' zitting van het parlement duurt 150 dagen. Een 'buitengewone' zitting kan in de zomer of in de herfst worden uitgeschreven, ook op verzoek van parlementariërs. Anders dan in Nederland hoeft de Japanse keizer geen troonrede voor te dragen, maar blijft zijn rol beperkt tot een korte begroeting.

Na de opening ontvouwde premier Shinzo Abe vrijdag de Japanse regeringsplannen. Abe zei onder meer dat Japan de banden met de Verenigde Staten verder wil aanhalen nu Donald Trump als president aantreedt. ''De Japans-Amerikaanse alliantie is en blijft de hoeksteen van de diplomatieke betrekkingen en het veiligheidsbeleid van beide landen. Dat is een onveranderlijk principe'', zei Abe in zijn eerste beleidstoespraak van het jaar. "Ik ben van plan zo snel als mogelijk een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten om de band van de alliantie verder te versterken, samen met de nieuwe president Trump."

De 83-jarige Akihito hintte vorig jaar zomer op een mogelijke abdicatie. Hij gaf aan zich af te vragen hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken kan blijven uitvoeren. De Japanse regering werkt momenteel aan een regeling waardoor keizer Akihito mogelijk eind 2018 vervroegd kan aftreden.