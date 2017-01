Delphine Boël komt met eigen servies

BRUSSEL - Delphine Boël, kunstenares en beter bekend als de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning-emeritus Albert, komt in maart met zelf ontworpen porseleinen servies: borden, kopjes, kommen en schalen. Dat meldt donderdag Het Nieuwsblad.

Door ANP - 19-1-2017, 8:21 (Update 19-1-2017, 8:21)

Op het witte servies staat 'blabla' geschreven, net zoals veel van haar andere kunstwerken. "Blabla is mijn favoriete thema. Het is een waterval van woorden, als was het een allergische reactie op de kracht van roddels, geruchten en nietszeggende, alledaagse onzin", aldus Delphine Boël (48). De collectie wordt uitgebracht bij Serax. Eerder had Boël ook al sjaals met het blabla-thema op de markt gebracht.

In februari wordt haar rechtszaak tegen koning Albert voortgezet. Delphine wil kort samengevat dat hij zijn vaderschap, waarover eigenlijk geen twijfel bestaat, erkent.