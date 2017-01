Prinses Margriet viert verjaardag: 74

APELDOORN - Prinses Margriet is donderdag 74 jaar geworden. Haar verjaardag volgt vlak op de feestweek waarin onder anderen met kinderen en kleinkinderen het gouden huwelijk met Pieter van Vollenhoven is gevierd. De afgelopen twee dagen waren de prinses en haar man ook aanwezig bij de traditionele nieuwjaarsontvangsten die het koningspaar hield in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Door ANP - 19-1-2017, 8:14 (Update 19-1-2017, 8:14)

Margriets oudste en jongste zoon, de prinsen Maurits en Floris, spraken vorige week de wens uit dat hun ouders het gezien hun leeftijd - Pieter wordt dit jaar 78 jaar - het wat rustiger aan gaan doen. Maar in de interviews die Margriet en haar man rond hun gouden bruiloft hebben gegeven, bleek nog niks van zo'n voornemen. Ook koning Willem-Alexander, die zijn oom en tante deze week memoreerde in zijn nieuwjaarstoespraak en sprak over het 'eerste gouden moment van het jaar', doet af en toe nog een beroep op hen.

Later in het jaar zijn er nog meer festiviteiten ter gelegenheid van de halve eeuw huwelijkse trouw. Zo is er in maart een symposium over de onderwerpen die hen beiden verbinden. "We gaan terug naar onze roots, naar Leiden waar we elkaar hebben leren kennen. We vinden het aardig om eens terug te gaan naar de plek waar alles begonnen is", aldus Pieter. Ook is er een cruise gepland, met kinderen en kleinkinderen.