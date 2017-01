Thaise premier begint met wijziging grondwet

BANGKOK - De Thaise juntaleider en premier Prayuth Chan-ocha gaat aan de slag met het wijzigen van de ontwerpgrondwet. Dat heeft hij dinsdag gezegd. De wijzigingen zijn op verzoek van de nieuwe koning Vajiralongkorn. Die wil een aantal bepalingen over zijn bevoegdheden veranderd hebben.

18-1-2017

Zo wil Vajiralongkorn dat het niet nodig is een regent aan te wijzen telkens wanneer hij Thailand verlaat. Als kroonprins verbleef Vajiralongkorn soms maanden achtereen in zijn vakantiehuis in Beieren. Om ook als koning veel in het buitenland te zijn, maar toch macht te kunnen uitoefenen, is het handig als de bepaling over het aanstellen van een regent wordt geschrapt.

Het interim-parlement heeft vrijdag al ingestemd met de door het paleis gewenste wijzigingen. Nu moeten die in de ontwerpgrondwet, die vorig jaar door de Thai in een omstreden referendum al is goedgekeurd, worden opgenomen. Dat is de taak van de juntaleider en een comité van elf experts. Volgens Prayuth Chan-ocha is daar een maand voor nodig.

Vajiralongkorn heeft daarna drie maanden de tijd om de grondwet goed te keuren, waarna deze van kracht kan worden. Pas daarna kan ook in Thailand het proces beginnen dat moet leiden tot verkiezingen voor het parlement. Die waren voor dit jaar voorzien maar de koninklijke wens tot wijziging van de grondwet zorgt voor aanzienlijke vertraging. Er wordt rekening mee gehouden dat er pas volgend jaar verkiezingen kunnen worden gehouden, vier jaar na de militaire staatsgreep.