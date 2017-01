Kate gelooft niet dat William marathon loopt

LONDEN - Prins William zou wel eens een marathon in Kenia willen lopen, in navolging van zijn schoonzus Pippa Middleton. William besprak zijn sportieve voornemen dinsdag met Good Morning Britain-presentator Sean Fletcher. De twee spraken elkaar dinsdag tijdens een evenement voor de campagne Heads Together, waarbij ook prins Harry en Williams echtgenote Kate aanwezig waren om het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg te nemen.

Door ANP - 17-1-2017, 18:27 (Update 17-1-2017, 18:27)

''Ik maakte een praatje met prins William en hij heeft me beloofd dat hij eens een marathon in Kenia zal lopen'', vertelde Fletcher na afloop, maar Kate heeft haar twijfels en die liet ze blijken met een opgetrokken wenkbrauw. Sean: ''Daarna sprak ik er met Kate over: 'Ik moet het eerst zien voordat ik het geloof', reageerde zij."

William maakte dinsdag bekend dat de marathon van Londen dit jaar bekend zal staan als de 'mental health marathon'. Zo'n 400 mensen zullen meelopen om aandacht te vragen voor Heads Together. Sean Fletcher is een van de deelnemers. Hij loopt voor de organisatie Young Minds.

Fletcher kreeg onlangs te horen dat zijn 13-jarige zoon een dwangstoornis heeft. ''Het is allemaal nogal nieuw voor me'', vertelt Fletcher op de website van People. ''Ik leer veel en snel door mijn zoon. William toonde veel begrip voor de situatie, maar ook medeleven en empathie. Hij stelde me veel vragen. Ik had hem nog nooit eerder ontmoet, maar het is een warme man. We waren gewoon twee vaders die met elkaar spraken."